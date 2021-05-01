Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kağıt Ev
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:30 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
09:20 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika