Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Jumanji: Vahşi Orman
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer
06:15 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Jumanji: Vahşi Orman
12:00 Dizi TV
12:50 Adı Sevgi
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Adı Sevgi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika