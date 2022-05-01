01 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı

01.05.2022 06:42
01 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı

01 Mayıs 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Jumanji: Vahşi Orman

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer

06:15 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Jumanji: Vahşi Orman

12:00 Dizi TV

12:50 Adı Sevgi

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Adı Sevgi

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30 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 30 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

Nihat Hatipoğlu, Adı Sevgi, Atv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
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SON DAKİKA: 01 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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