01 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

01.05.2022 06:42
01 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

01 Mayıs 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Trabzonspor - Fta Antalyaspor

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 A. Hatayspor - Altay

05:15 İH Konyaspor

07:00 Kasimpaşa - M. Başakşehir

08:45 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Süper Hikayem

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

14:45 1 Yıldız 10 Gol

15:00 beIN Süper Lig

16:00 Y. Kayserispor - Beşiktaş

18:00 beIN Süper Lig

19:00 1 Yıldız 10 Gol

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Galatasaray - Dg Sivasspor

22:30 beIN Süper Lig

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
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SON DAKİKA: 01 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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