Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Trabzonspor - Fta Antalyaspor
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 A. Hatayspor - Altay
05:15 İH Konyaspor
07:00 Kasimpaşa - M. Başakşehir
08:45 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Süper Hikayem
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
14:45 1 Yıldız 10 Gol
15:00 beIN Süper Lig
16:00 Y. Kayserispor - Beşiktaş
18:00 beIN Süper Lig
19:00 1 Yıldız 10 Gol
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Galatasaray - Dg Sivasspor
22:30 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika