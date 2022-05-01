Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Göktaşı Kıyameti
02:00 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
04:45 Müzik Arası
05:30 Yabancı Damat
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Şanslı Köpek
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Macera Avcıları Afrika'da
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika