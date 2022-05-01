Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Aziz
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Tokatçı
23:30 Baba
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika