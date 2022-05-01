01 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

01.05.2022 06:42
01 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

01 Mayıs 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:40 Söz

07:00 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Kaderimin Oyunu

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 01 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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