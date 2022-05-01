01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

01.05.2022 06:42
01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

01 Mayıs 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:35 İngiltere Premier Lig Özetler

03:55 İtalya Seri A Özetler

04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:35 Efsanelerin İzinde

04:40 Spor Takvimi

04:45 Teknik Analiz

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu

07:55 Spor Takvimi

08:00 Teknik Analiz

08:45 İtalya Seri A Özetler

09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:00 Spor Bülteni

13:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

15:00 Hedef Süper Lig Özel

15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

18:00 Hedef Süper Lig Özel

19:00 Spor Haftasonu

20:30 Dakika Skor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Dakika Skor

22:30 % 100 Futbol

23:45 Teknik Analiz

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30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 01 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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