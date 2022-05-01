01 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kasaba Doktoru

02:30 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:30 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht Abdülhamid

12:00 Kara Tahta

15:25 Ramazan Günlüğü

15:55 Türkiye'nin Mutfağı

18:30 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Teşkilat

23:40 Kasaba Doktoru