01 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
00:45 Zümrüdüanka
01:45 Temizlik Benim İşim
02:45 Temizlik Benim İşim
03:30 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
05:30 Bana Sevmeyi Anlat
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Yasak Elma
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Baraj
20:30 Öğretmen
23:30 İlk Buluşma
23:30 Film