01 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

01 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

01.04.2021 06:42
01 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı, System.String[]

01 Nisan 2021 Perşembe günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Yakın Plan Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Yakın Plan Tekrar)

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber Bülteni

04:35 Dünyanın Haberi(Tekrar)

04:50 Laf Aramızda

04:55 G.Abur Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 0-->100 (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:35 Paranın Nabzı

06:40 G.Abur Hava Durumu

06:45 Umut Öyküleri (Tekrar)

06:55 Laf Aramızda

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:20 Hava Durumu

09:25 Laf Aramızda

09:30 Geri Sayım

09:55 Dijital Para Ekranı

10:00 Haber Merkezi

10:40 Paranın Nabzı

10:45 Hava Durumu

10:50 Spor

11:00 Haber Merkezi

11:30 Piyasa Ekranı

11:35 Hava Durumu

11:40 Laf Aramızda

11:45 Spor

11:55 Dijital Para Ekranı

12:00 Haber Merkezi

12:10 Piyasa Ekranı

12:30 Paranın Nabzı

12:35 Spor

12:45 Umut Öyküleri

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Bülteni

13:50 Piyasa Ekranı

13:55 G.Abur Hava Durumu

14:00 Öğle Bülteni

14:15 Piyasa Ekranı

14:20 Hava Durumu

14:25 Spor

14:35 Finans Kafe

14:55 Paranın Nabzı

15:00 Öğle Bülteni

15:15 Paranın Nabzı

15:20 Hava Durumu

15:25 Dijital Yol

15:50 Spor

16:00 Günün İçinden

16:19 Paranın Nabzı

16:25 Laf Aramızda

16:30 Spor

16:40 Dünyanın Haberi

16:50 Hava Durumu

16:55 Dijital Para Ekranı

17:00 Günün İçinden

17:25 Paranın Nabzı

17:30 Hava Durumu

17:35 Gece Gündüz

18:00 Günün İçinden

18:25 Piyasa Ekranı

18:30 Hava Durumu

18:35 Spor

18:45 Umut Öyküleri (Tekrar)

18:55 Dijital Para Ekranı

19:00 Akşam Haberleri

19:45 Piyasa Ekranı

19:50 Ana Haber Özet

19:55 G.Abur Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:50 Piyasa Ekranı

20:55 Hava Durumu

21:00 Hayatın Senin Elinde

22:55 Hava Durumu

23:00 Bugün Yarın

23:50 Paranın Nabzı

23:55 G.Abur Hava Durumu

01 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

Hava Durumu, Ntv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin AYM kapatılmalı çıkışına tepki: Demokrasiyi yok etme çabası Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin AYM kapatılmalı çıkışına tepki: Demokrasiyi yok etme çabası Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:54
Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak         
22:54
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 06:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 01 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei