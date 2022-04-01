Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03:55 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika