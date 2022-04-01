01 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gaziantep Fk - Galatasaray

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Kuşak Çatışması

03:00 Yeni Nesil Talk Show

04:00 Süper Hikayem

05:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Arsene Wenger Özel

07:00 Yeni Gün

09:00 Beşiktaş - A. Hatayspor

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Trabzonspor - Diyarbakırspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 İH Konyaspor - Göztepe

15:00 Y. Kayserispor - Fenerbahçe

15:30 A. Alanyaspor - Ç. Rizespor

15:45 M. Başakşehir- ÖK Y.malatyaspor

16:00 FTA Antalyaspor - G. Giresunspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Farklı Açı

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 Muhabir Masası

21:00 Bi'de Bana Sor

22:00 Santra

23:30 İstatistik Bankası