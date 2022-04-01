Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Gaziantep Fk - Galatasaray
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Kuşak Çatışması
03:00 Yeni Nesil Talk Show
04:00 Süper Hikayem
05:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Arsene Wenger Özel
07:00 Yeni Gün
09:00 Beşiktaş - A. Hatayspor
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Trabzonspor - Diyarbakırspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 İH Konyaspor - Göztepe
15:00 Y. Kayserispor - Fenerbahçe
15:30 A. Alanyaspor - Ç. Rizespor
15:45 M. Başakşehir- ÖK Y.malatyaspor
16:00 FTA Antalyaspor - G. Giresunspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Farklı Açı
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 Muhabir Masası
21:00 Bi'de Bana Sor
22:00 Santra
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika