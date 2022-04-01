Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Discovery Golf
00:30 The Minute
00:35 Haberler
00:40 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Bisiklet: Across Flanders
05:00 Serbest Kayak Dünya Kupası
06:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
07:00 Bisiklet: Brugge-de Panne
08:00 Dünya Körling Şampiyonası
10:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
12:00 Dünya Körling Şampiyonası
14:30 The Minute
14:35 Bisiklet: Across Flanders
16:00 Bisiklet: Brugge-de Panne
17:00 Bisiklet: Gent-wevelgem
18:00 Discovery Golf
18:30 Snowboard Dünya Kupası
19:30 Serbest Kayak Dünya Kupası
20:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:30 Haberler
21:35 Bisiklet: Across Flanders
22:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
23:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika