01 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

01.01.2021 06:42
01 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

01 Ocak 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Yeni Yıl Mesajları

00:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

01:00 beIN Teknik

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 1. Lig

01:15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

01:45 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

02:00 Maç Saati

02:15 Serie A 2020

02:45 Ligue 1 2020

03:00 beIN Teknik

03:15 Ustalara Saygı 2020

03:45 Özkan Sümer'in Hayatı

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:00 Özel Röportajlar 2020

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Dünyada Spor 2020

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

07:00 Serie A 2020

08:00 Yeni Yıl Mesajları

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

08:15 Serie A 2020

08:45 Ligue 1 2020

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Süper Lig Haftanın Golleri

09:15 Gamer

09:15 Yılın Golleri

09:45 Uefa Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

09:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

10:15 Türk Futbolu 2020

11:00 2020 Yılının En İyi 100 Golü

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 1. Lig

12:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 beIN Teknik

14:00 Taraftar

14:00 Maç Saati

15:00 Futbolun Şehirleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:45 Yeni Yıl Mesajları

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 beIN Teknik

16:00 Sanal Direktör

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:45 Yeni Yıl Mesajları

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Özel Röportaj

18:00 Lejyonerler 2020

18:30 Özel Röportajlar 2020

19:00 Türk Futbolu 2020

19:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:45 Yeni Yıl Mesajları

20:00 Süper Lig

20:00 Türk Futbolu 2020

20:00 beIN Manşet

20:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

21:00 Avrupa'da Futbol 2020

21:00 Sanal Direktör

21:00 beIN Teknik

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri

22:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri

22:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü

22:00 1. Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 Lejyonerler 2020

23:00 Türk Futbolu 2020

23:00 Özel Röportaj

23:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

01 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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