Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
02:00 2020 Almanak
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
04:25 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 Takvim Yaprakları
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:50 TFF 1. Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Hava Durumu
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor
19:00 Başlama Vuruşu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Futbol Aklı
21:00 Spor Akşamı
22:00 2020 Almanak
22:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika