01 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kardeşim İçin Der'a

00:40 1'de Nostalji

02:20 Türkan Hanım'ın Konağı

02:35 Yeni Hayat

03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:10 1'de Nostalji

05:10 1'de Nostalji

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

07:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

10:50 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

11:00 Gönül Dağı

11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

11:00 Kalk Gidelim

12:15 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Payitaht Abdülhamid