01 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı
01.01.2021 06:42
01 Ocak 2021 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Yalan Dünya
00:45 Kelime Oyunu
01:15 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
02:40 Kelime Oyunu
03:30 Akasya Durağı
04:00 Arka Sokaklar
04:50 Yabancı Damat
06:00 Güllerin Savaşı
08:15 Akasya Durağı
11:00 Sultan
13:30 Asi
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
21:30 Arka Sokaklar
23:00 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi
23:30 Kanıt
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