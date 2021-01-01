01 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
01.01.2021 06:43
01 Ocak 2021 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
01:30 Program
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
19:30 O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı
20:00 Kırmızı Oda
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