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01 Ocak 2022 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

01 Ocak 2022 Cnn Türk Yayın Akışı

01.01.2022 06:42
01 Ocak 2022 Cnn Türk Yayın Akışı

01 Ocak 2022 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

04:30 Ana Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:20 Her Şeyden Önce

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:30 Yeşil Doğa

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

15:00 Haber

16:00 Haber

16:45 Baştan Sona Sağlık

17:00 5N1K

18:00 Ana Haber

20:45 Akıl Çemberi

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CNN Türk, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Ocak 2022 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 01 Ocak 2022 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
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