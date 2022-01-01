Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Yeni Hayat
03:35 1'de Nostalji
05:45 Şefin Özel Konuğu
06:30 Muhteşem Kraliçe
09:30 Doğayla Mücadele
11:35 Tozkoparan İskender
13:15 Yeni Hayat
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Şipşak Aile
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika