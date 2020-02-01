01 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Kara Ekmek

04:20 Beyaz Gelincik

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

10:00 Afacan Arabalar

12:00 Kuruluş Osman

13:00 Kuruluş Osman

15:15 Hercai

16:00 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?