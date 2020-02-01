01 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 01 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

41 dakika önce

01 Şubat 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

01 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:30 Dünden Bugüne

03:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 Derbiye Doğru

14:35 Maç Başlıyor

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

17:45 Devre Arası

18:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

18:00 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

20:00 Devre Arası

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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