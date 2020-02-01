01 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
41 dakika önce
01 Şubat 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Gece Haberleri
01:15 Akıl Çemberi
04:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Sağlık Kontrolü
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
12:00 Haber
12:40 Spor
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
15:30 Klinik
16:00 Haber
17:00 Haber
17:40 Spor
18:00 5N1K
21:00 CNN TÜRK Masası
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