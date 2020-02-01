01 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı
41 dakika önce
01 Şubat 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 İkizler Memo-Can
07:45 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Kung Fu Panda 2
21:45 Yusuf Yusuf
23:45 Afili Aşk
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