01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

01:45 Zor Kazanç

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Cesur ve Güzel

05:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Dizi

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Güvercin

15:45 Çocuk

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 Savaş Gemisi

22:45 Savaş Gemisi