01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı
41 dakika önce
01 Şubat 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
01:45 Zor Kazanç
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:00 Cesur ve Güzel
05:20 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Dizi
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Güvercin
15:45 Çocuk
18:45 Star Haber
20:00 Dizi
20:00 Savaş Gemisi
22:45 Savaş Gemisi
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