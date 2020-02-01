01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

41 dakika önce

01 Şubat 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

01 Şubat 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

01:45 Zor Kazanç

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Cesur ve Güzel

05:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Dizi

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Güvercin

15:45 Çocuk

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 Savaş Gemisi

22:45 Savaş Gemisi

Benim Tatlı Yalanım Dizisi, Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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