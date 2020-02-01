01 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 01 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

41 dakika önce

01 Şubat 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:30 Avrupa Yolunda

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

17:50 Crystal Palace - Sheffield United

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 Crystal Palace - Sheffield United

20:00 Dakika Skor

21:45 Stadyum

Avrupa, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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