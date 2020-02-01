01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

41 dakika önce

01 Şubat 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Şampiyon

04:20 İncir Ağacı

05:20 Ömür Dediğin

05:50 Küçük Hanımefendi

07:40 Beni Böyle Sev

09:25 1'de Bugün

09:35 Tozkoparan

10:00 1'de Bugün

10:10 Tozkoparan

10:55 Benim Adım Melek

11:40 Benim Adım Melek

14:35 1'de Bugün

14:45 Aileler Yarışıyor

15:15 1'de Bugün

15:25 Payitaht Abdülhamid

16:45 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

Benim Adım Melek Dizisi, Tozkoparan, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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