01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Şampiyon

04:20 İncir Ağacı

05:20 Ömür Dediğin

05:50 Küçük Hanımefendi

07:40 Beni Böyle Sev

09:25 1'de Bugün

09:35 Tozkoparan

10:00 1'de Bugün

10:10 Tozkoparan

10:55 Benim Adım Melek

11:40 Benim Adım Melek

14:35 1'de Bugün

14:45 Aileler Yarışıyor

15:15 1'de Bugün

15:25 Payitaht Abdülhamid

16:45 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim