01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Şampiyon
04:20 İncir Ağacı
05:20 Ömür Dediğin
05:50 Küçük Hanımefendi
07:40 Beni Böyle Sev
09:25 1'de Bugün
09:35 Tozkoparan
10:00 1'de Bugün
10:10 Tozkoparan
10:55 Benim Adım Melek
11:40 Benim Adım Melek
14:35 1'de Bugün
14:45 Aileler Yarışıyor
15:15 1'de Bugün
15:25 Payitaht Abdülhamid
16:45 Tutunamayanlar
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim