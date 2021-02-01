Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:00 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 500 Great Goals Show
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:00 beIN Manşet
11:30 Futbolun Şehirleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
15:00 500 Great Goals Show
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:45 My Story
17:00 Transfer Özel
17:00 Süper Lig
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor
19:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Trabzonspor
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Taraftar
21:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Futbolun Şehirleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Belgesel
23:15 My Story
23:30 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika