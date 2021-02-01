01 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

01.02.2021 06:42
01 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

01 Şubat 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:00 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Maç Saati

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 500 Great Goals Show

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:00 beIN Manşet

11:30 Futbolun Şehirleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:30 Süper Lig

13:30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü

15:00 500 Great Goals Show

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:45 My Story

17:00 Transfer Özel

17:00 Süper Lig

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - Trabzonspor

19:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Trabzonspor

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Belgesel

23:15 My Story

23:30 Taraftar

01 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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