01 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 San Andreas: Mega Deprem

02:00 Hekimoğlu

03:00 Müzik Arası

04:00 Afili Aşk

04:15 5N 1K

05:00 Afili Aşk

06:30 Sihirli Annem

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Harry Potter ve Melez Prens

23:15 Can Tertip

23:45 Sadakatsiz