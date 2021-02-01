01 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:15 Akrep

03:00 Menajerimi Ara

03:15 Tülin Şahin ile Moda

04:10 Türk Müziği

05:45 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Seni Çok Bekledim

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı