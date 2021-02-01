01 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
01.02.2021 06:42
01 Şubat 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Seni Çok Bekledim
00:15 Akrep
03:00 Menajerimi Ara
03:15 Tülin Şahin ile Moda
04:10 Türk Müziği
05:45 Geniş Aile
07:00 Medcezir
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sol Yanım
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Seni Çok Bekledim
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
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