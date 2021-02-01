Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması
07:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Bülteni
12:00 Aktüel Futbol
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Stadyum
18:55 Bursaspor – Altınordu
21:00 Stadyum
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika