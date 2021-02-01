Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Payitaht Abdülhamid
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
02:45 Diriliş Ertuğrul
04:35 Işığın Prensesi
04:55 Ailenin Yeni Üyesi
05:55 Seksenler
06:35 Böyle Bitmesin
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:05 Diriliş Ertuğrul
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:10 Shrek
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
19:30 TRT 1 Tanıtım Gecesi
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika