01 Şubat 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

01 Şubat 2021 Tv8 Yayın Akışı
01.02.2021 06:43
01 Şubat 2021 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:05 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:45 Kırmızı Oda
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
12:45 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Sinema
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
23:56 Süper 1 Takım
Son Dakika Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu