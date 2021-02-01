01 Şubat 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:05 Para Bende

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

09:45 Kırmızı Oda

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:45 Süper 1 Takım

12:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Sinema

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

23:56 Süper 1 Takım