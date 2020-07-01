01 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar

00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:45 Çalgı Çengi

01:45 Anamız Var 2

02:00 Anamız Var 2

03:15 Her Yerde Sen

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:00 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

16:00 Yaparsın Aşkım

16:15 Familya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar

20:00 Çalgı Çengi İkimiz

21:45 Anamız Var 2

22:15 Paris’ten Sevgilerle