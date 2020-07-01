01 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:45 Çalgı Çengi
01:45 Anamız Var 2
02:00 Anamız Var 2
03:15 Her Yerde Sen
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
16:00 Yaparsın Aşkım
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
20:00 Çalgı Çengi İkimiz
21:45 Anamız Var 2
22:15 Paris’ten Sevgilerle