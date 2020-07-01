01 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Görevimiz Tehlike 4
01:30 Yüksek Sosyete
03:00 Yüksek Sosyete
03:30 Dolunay
05:00 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kanlı Nigar
20:00 Sefirin Kızı
21:45 Kanlı Nigar
23:30 Çember: Kızımı Bulun
23:30 İşler Güçler