Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:00 Ya Nasip Ya Kısmet
04:40 Kalk Gidelim
06:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
16:35 Şartlı Tahliye
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika