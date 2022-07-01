Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Alageyik
02:00 Alageyik
03:30 Şef Kapımda
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Yeni Gelin
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Nasipse Olur
23:45 Sahte Kabadayı
Son Dakika › TV › 01 Temmuz 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika