Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
03:30 Türkiye - Hollanda
05:20 Spor Atlası
05:30 Spor Artı
06:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:55 Efsanelerin İzinde
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Final
23:00 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 01 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika