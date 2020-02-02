02.02.2020 günü ile aşklarını ölümsüzleştirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 02.02.2020 günü ile aşklarını ölümsüzleştirdiler - Son Dakika

02.02.2020 günü ile aşklarını ölümsüzleştirdiler

6 saat önce

Dünya genelinde "02.02. 2020" tarihinde evlenme zincirine Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden de İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş çifti de katıldı.

02.02.2020 günü ile aşklarını ölümsüzleştirdiler, System.String[]

Dünya genelinde "02.02. 2020" tarihinde evlenme zincirine Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden de İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş çifti de katıldı.


Her ikisinin de ikinci evlilikleri olan ve kendi deyimleriyle ikinci baharlarını yaşayan çiftin sade nikahı Ayvalık'ta Derya Hanım Konağı'nda gerçekleşti. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş'u bu özel tarihli nikah töreninde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Son derece neşeli geçen nikah töreninde çiftin mutlulukları ise adeta gözlerinden okunuyordu. 02.02.2020 tarihinin kendisi için diğer tarihlerden pek fazla bir farkının olmadığını belirten gelin Sibel Kuş, "Bu tarih ilk düşündüğümüz tarihti. ve o oldu. Kısmetmiş" dedi.


Aylar öncesinden 02.02.2020 tarihinde nikahlarının kıyılıp, kıyılamayacağını düşündüklerini belirten damat İbrahim Sina Kuseyri, "Bizi hayat bu tarihe getirdi. 'Bu işte bir hikmet var. O halde evlenelim' dedik" ifadelerini kullandı.


Nikahı kıyan Nikah Memuru Serap Ergin ise, 02.02.2020 gününün diğer tarihlerden fazla bir farkı olmadığını kaydederek, "Bence bütün nikahlar özeldir. Bana göre 29 Şubat tarihlerinde kıyılan nikahlar daha özeldir. Çünkü 29 Şubat'ın kötü bir yanı var, 4 yılda bir kutlanıyor. O yüzden de benim gözlemlediğim erkekler daha çok 29 Şubat'ta evlenmek istiyorlar ki, bende bayan bir nikah memuru olarak hemcinslerimi korumak adına 29 Şubat'larda nikah kıymamak lazım" şeklinde espri yaptı.


Sade nikah törenin ardından Kuseyni çifti, nikaha katılan yakın dostlarıyla birlikte neşeli bir kokteyl ile 02.02.2020 tarihli özel güne devam ettiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Sina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:01 Kaynak: İHA
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