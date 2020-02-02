02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler - Son Dakika

02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

33 dakika önce

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah dairelerine akın ederken, Kızılcahamam'da da "02.02.2020" tarihini seçen 3 çift nikah masasına oturdu.

02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler, System.String[]

Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah dairelerine akın ederken, Kızılcahamam'da da "02.02.2020" tarihini seçen 3 çift nikah masasına oturdu.


Aylar öncesinden "02.02.2020"de nikah kıydırmak için başvuran ve Kızılcahamam Belediyesi Nikah Dairesinde de bu tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. 3 çiftin evlilik işlemleri yarım saatlik aralarla gerçekleştirildi.


02.02.2020 tarihinde nikah kıydıran Samet ve Mefaret, Emine ve Berat Mert, Altan ve Gamze çifti 2 Şubat tarihini çok önceden nikahlarını aynı günde kıymak için bu günü seçtiklerini söylediler.


Nikahları kıyan Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Çiftlerin böyle özel bir tarihi seçmelerinde bu önemli günü unutulmamasına özen göstermeleri güzel bir davranış. Bu nedenle kendilerini kutluyor, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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