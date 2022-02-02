02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER - Son Dakika

İSTANBUL'da 02.02.2022 saat 14.00'te evlenmek isteyen birçok çift aylar öncesinden nikah dairelerine akın etti. Şişli'de Aykut ve Şebnem Gök çifti de 4 ay önceden 02.02.2022 saat 14.00'e randevu alarak, dünya evine girdi.

Nikah daireleri aylar öncesinden '02.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Şişli'de de çiftler bu özel tarihte evlenmek için nikah memurunun karşısına geçti. 4 ay önceden '02.02.2022' tarihi için gün alan Aykut ve Şebnem Gök çiftinin nikahı saat 14.00'te kıyıldı. Damat Aykut Gök, "Bu tarihi 4 ay öncesinden aldık, özellikle bu tarihe denk getirmek istedik. Özel bir saat, özel bir tarih oldu bizim için, tarih için yer vardı ama saatte bir sıkıntı vardı. Birkaç yere gittik, sorduk, tarih vardı ama saati bulamadık, burada saatin boş olduğunu öğrenince anında aldık" dedi.

"BU TARİHİ DE UNUTURSA YANDI ARTIK"

Gelin Şebnem Gök ise "Biz 7 yıldır birlikteyiz ve 7 yılın anısına böyle bir tarih olsun ve unutulmaz olsun, damat da unutmasın istedim. O yüzden bu tarihi ve saati seçtik, bu tarihi de unutursa yandı artık" diye konuştu.

ÖZEL SAAT BİR ŞANSLI ÇİFTE NASİP OLDU Bugün için yoğun başvuru yapıldığını ve 13 nikah tarihi alındığını belirten Şişli Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Meliha Gündüz, "Bugün 2.2.2022 tarihi olduğu için çiftlerimizin özellikle istedikleri ve yoğun bir gün. Nikahlarımızı kıyıyoruz. Özel bir gün oldu ve kendileri de mutlular, özel tercih ettikleri bir gün, talepler kış şartlarına göre yoğun oldu. 20 dakika arayla 13 nikahımız var. Saat 14'e yoğun talep oldu ama sadece 1 şanslı çiftimize kısmet oldu. Hızlı davranıp ilk gelen çiftimiz saat 14 nikahını da seçme şansını da elde etti" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------------Aykut ve Şebnem Gök çiftinin nikahı -Damat Aykut Gök ile röportaj -Gelin Şebnem Gök ile röportaj -Memuru, Meliha Gündüz ile röportaj - Aydın ve Tülay Kılınç çiftinin nikahı

-Genel ve detay görüntüler