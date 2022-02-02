Üye Girişi
02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER - Son Dakika

02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

02.02.2022 16:19
02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

İSTANBUL'da 02.02.2022 saat 14.00'te evlenmek isteyen birçok çift aylar öncesinden nikah dairelerine akın etti.

İSTANBUL'da 02.02.2022 saat 14.00'te evlenmek isteyen birçok çift aylar öncesinden nikah dairelerine akın etti. Şişli'de Aykut ve Şebnem Gök çifti de 4 ay önceden 02.02.2022 saat 14.00'e randevu alarak, dünya evine girdi.

Nikah daireleri aylar öncesinden '02.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Şişli'de de çiftler bu özel tarihte evlenmek için nikah memurunun karşısına geçti. 4 ay önceden '02.02.2022' tarihi için gün alan Aykut ve Şebnem Gök çiftinin nikahı saat 14.00'te kıyıldı. Damat Aykut Gök, "Bu tarihi 4 ay öncesinden aldık, özellikle bu tarihe denk getirmek istedik. Özel bir saat, özel bir tarih oldu bizim için, tarih için yer vardı ama saatte bir sıkıntı vardı. Birkaç yere gittik, sorduk, tarih vardı ama saati bulamadık, burada saatin boş olduğunu öğrenince anında aldık" dedi.

"BU TARİHİ DE UNUTURSA YANDI ARTIK"

Gelin Şebnem Gök ise "Biz 7 yıldır birlikteyiz ve 7 yılın anısına böyle bir tarih olsun ve unutulmaz olsun, damat da unutmasın istedim. O yüzden bu tarihi ve saati seçtik, bu tarihi de unutursa yandı artık" diye konuştu.

ÖZEL SAAT BİR ŞANSLI ÇİFTE NASİP OLDU Bugün için yoğun başvuru yapıldığını ve 13 nikah tarihi alındığını belirten Şişli Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Meliha Gündüz, "Bugün 2.2.2022 tarihi olduğu için çiftlerimizin özellikle istedikleri ve yoğun bir gün. Nikahlarımızı kıyıyoruz. Özel bir gün oldu ve kendileri de mutlular, özel tercih ettikleri bir gün, talepler kış şartlarına göre yoğun oldu. 20 dakika arayla 13 nikahımız var. Saat 14'e yoğun talep oldu ama sadece 1 şanslı çiftimize kısmet oldu. Hızlı davranıp ilk gelen çiftimiz saat 14 nikahını da seçme şansını da elde etti" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------------Aykut ve Şebnem Gök çiftinin nikahı -Damat Aykut Gök ile röportaj -Gelin Şebnem Gök ile röportaj -Memuru, Meliha Gündüz ile röportaj - Aydın ve Tülay Kılınç çiftinin nikahı

-Genel ve detay görüntüler


02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER
02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER
02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER
YORUMLAR
500

Röportaj, İstanbul, Evlilik, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Süper Lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanına sahip! Gomis yeniden Galatasaray formasını giydi
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: 02.02.2022'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement