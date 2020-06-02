02.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



17: 00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii



17: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey



17: 00 LP Sayanov, Denis - Nemashkalo, Vladimir



17: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis



17: 30 LP Matveev, Igor - Vladimirovich Vahnin, Geo



17: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie



19: 00 LP Ramenskiy, Igor - Basmanov, Dmitry Evgeniev



19: 00 LP Safonov, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr



19: 00 LP Andreev, Danila - Pinkovskii, Pavel



19: 30 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery



19: 30 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur



19: 30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya



20: 00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Kuzmin, Sergey



20: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Pravednov, Andrey



20: 00 LP Pinkovskii, Pavel - Rakhmanov, Viktor



20: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Andreev, Danila



20: 30 LP Ivanov, Valery - Safonov, Vladimir



20: 30 LP Novikov, Ilya - Ramenskiy, Igor



21: 00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor



21: 00 LP Ramenskiy, Igor - Kuzmin, Sergey



21: 00 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey



21: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery



21: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya



21: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Khudaiberdiev, Zhasur



03.06.2020/ 19: 30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden



03.06.2020/ 19: 30 AV1Ş LASK - Hartberg



03.06.2020/ 19: 30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg



03.06.2020/ 21: 30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien



03.06.2020/ 21: 30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt



Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...



Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29 maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!



Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı...



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











