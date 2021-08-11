02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı. - Son Dakika
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02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı.

11.08.2021 21:30
02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı.

02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı.

02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/ Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı.

Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınavları 02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Sınavlara katılan;

42 Bir Yıldız Dalış Eğitmeni adayından 39'u; 15 İki Yıldız Dalış Eğitmeni adayından 14'ü başarılı oldular.

Yeni eğitmenlerimizi tebrik ederiz. Sınav jürimizi oluşturan üç yıldız eğitmenlerimiz; Sınav direktörü Sayın Ercan ZEYBEK, Sayın Erhan ÖZTÜRK, Sayın Rıza BİRKAN, Sayın Murat KURUOĞLU, Sayın İlker ACAR, Sayın Fatih ALBAYRAK ve sınav denetmenimiz Erhan ONAT'a, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan ASLAN'a gösterdikleri özverili emekleri için teşekkür ederiz.

YENİ BİR YILDIZ EĞİTMENLERİMİZ

Abdussamed Karaarslan Ahmet Emirhan Tülü Ahmet Gül Alper Angın Alper Dağdeviren Bedirhan Külcü Berke Üçvet Can Erkan Coşar Çar Çakır Top Deniz Torun Emre Söken Eren Balaban Eren Kuyumcu Erhan Türkmen Ertaç İnanoğlu Faruk Ozan Şirin Fatma Duman Haluk Mayhoş Kemal Ata Yardımcı Kutsal Ulukaya Muhammet Uğur Yılmaz Nurdan Doğan Oğuz Öz Oğuzhan Soyupek Onur Acar Onur Yıldırım Orhan Öztürk Osman Altıntaş Osman Cem Özcan Osman Yurdasal Özgür Şahin Özlem Murteza Serkan Koç Tacan Benli Tunay Topal Ufuk Sarıoğlu Umut Tanrıkulu Yavuz Eren Göktaş YENİ İKİ YILDIZ EĞİTMENLERİMİZ

Caner Taçyıldız Dilay Küçük Engin Hınçer Fırat Çelik İbrahim Yıldırım Koray Şener Melih Kaan Küçük Menekşe Keskin Orhan Salih Çubukçu Özcan Yurtseven Rakıp Yaşar Savaş Toyata Seçkin Çopur Volkan Tunç

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: 02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı. - Son Dakika
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