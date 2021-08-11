Yeni eğitmenlerimizi tebrik ederiz. Sınav jürimizi oluşturan üç yıldız eğitmenlerimiz; Sınav direktörü Sayın Ercan ZEYBEK, Sayın Erhan ÖZTÜRK, Sayın Rıza BİRKAN, Sayın Murat KURUOĞLU, Sayın İlker ACAR, Sayın Fatih ALBAYRAK ve sınav denetmenimiz Erhan ONAT'a, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan ASLAN'a gösterdikleri özverili emekleri için teşekkür ederiz.

Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınavları 02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Sınavlara katılan;

02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/ Antalya 'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › 02-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Kaş/Antalya'da yapılan Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Uygulama/Pratik sınav sonuçları açıklandı. - Son Dakika

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