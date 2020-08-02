02 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:15 Maç Saati
05:15 Selçuk İnan Hikaye
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Kısa Özet
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:45 Z Raporu
11:00 Süper Lig Top 100 Gol
12:00 Maç Saati
13:00 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
13:15 Asist Kralı Edin Visca
13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
13:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Taraftar
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:45 Selçuk İnan Hikaye
15:00 Gamer
15:00 Spor Akademisi
15:30 Maç Saati
15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
16:00 Maç Saati
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
18:00 Futbolun Şehirleri
18:00 Spor ve Sağlık
18:00 Taraftar
18:00 beIN Manşet
18:45 Şampiyonluğun Mimarları
19:00 Kolaysa Anlat
19:15 Devre Arası
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Futbolun Şehirleri
21:00 beIN Manşet
21:45 Devre Arası
21:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
22:00 Süper Lig Top 100 Gol
22:00 Maç Saati
22:00 Taraftar
23:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri