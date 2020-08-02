02 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Eski Köye Yeni Adet
01:15 Paris’ten Sevgilerle
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Rüzgarın Kalbi
04:15 Temizlik Benim İşim
04:45 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
17:00 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
20:00 Hayat Bayram Olsa
22:15 Adile Teyze
22:15 Şevkat Yerimdar
23:45 Şevkat Yerimdar