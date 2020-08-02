02 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Eski Köye Yeni Adet

01:15 Paris’ten Sevgilerle

02:30 Zuhal Topal’la Sofrada

03:00 Rüzgarın Kalbi

04:15 Temizlik Benim İşim

04:45 Kadın

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlış

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Bay Yanlış

17:00 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Eski Köye Yeni Adet

20:00 Hayat Bayram Olsa

22:15 Adile Teyze

22:15 Şevkat Yerimdar

23:45 Şevkat Yerimdar