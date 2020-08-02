02 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

00:30 Çatı Katı Aşk

01:45 Adı Efsane

03:00 Adı Efsane

04:00 Akasya Durağı

05:30 Müzik Arası

05:45 Yabancı Damat

06:45 Ver Elini Aşk

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Gırgıriye'de Şenlik Var

13:00 Çatı Katı Aşk

15:00 Çatı Katı Aşk

16:45 Yumurcak

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

22:30 Çok Akustik

22:30 Uzak Ara Eğlence