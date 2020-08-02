02 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
00:30 Kuaförüm Sensin
02:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
03:00 Aşk Laftan Anlamaz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tatlı Dillim
13:00 Ne Olacak Şimdi?
14:45 Pis Yedili
15:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Salak Milyoner
21:45 Neşeli Günler
23:45 Yaşamın Ötesinde