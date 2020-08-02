02 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

00:30 Kuaförüm Sensin

02:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

03:00 Aşk Laftan Anlamaz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tatlı Dillim

13:00 Ne Olacak Şimdi?

14:45 Pis Yedili

15:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Salak Milyoner

21:45 Neşeli Günler

23:45 Yaşamın Ötesinde