02 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Zaman Matinesi
01:10 Filinta
01:45 Sosyete Şaban
03:15 Yeşil Deniz
04:35 Yeditepe İstanbul
05:25 Bir Yusuf Masalı
06:20 İncir Ağacı
07:30 Böyle Bitmesin
07:40 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
09:10 Uğurlugiller
10:00 Diriliş Ertuğrul
10:15 Kurbanlık
11:05 Perihan Abla
12:40 Ulak
13:00 Gülşen Abi
13:45 Yeni Hayat
13:50 Yedi Numara
14:45 Yeditepe İstanbul
15:45 Kalk Gidelim
17:00 Sosyete Şaban
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
21:50 Meraklı Köfteci
23:30 Hanımağa'nın Gelinleri