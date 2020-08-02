02 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:10 Filinta

01:45 Sosyete Şaban

03:15 Yeşil Deniz

04:35 Yeditepe İstanbul

05:25 Bir Yusuf Masalı

06:20 İncir Ağacı

07:30 Böyle Bitmesin

07:40 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

09:10 Uğurlugiller

10:00 Diriliş Ertuğrul

10:15 Kurbanlık

11:05 Perihan Abla

12:40 Ulak

13:00 Gülşen Abi

13:45 Yeni Hayat

13:50 Yedi Numara

14:45 Yeditepe İstanbul

15:45 Kalk Gidelim

17:00 Sosyete Şaban

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

21:50 Meraklı Köfteci

23:30 Hanımağa'nın Gelinleri