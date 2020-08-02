02 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doya Doya Moda
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:00 Masterchef Türkiye 2020
14:30 Ailecek Şaşkınız
14:30 Görümce
16:45 Masterchef Türkiye 2020
17:15 Masterchef Türkiye 2020
21:15 Arif v 216
21:15 Recep İvedik 5