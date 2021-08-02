Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:28 İstiklal Marşı
07:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
08:15 Takvim Yaprakları
08:20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarıkadınlar Voleybol Karş. Rusya -
11:00 Spor Bülteni
12:00 Olimpiyat Şampiyonlarımız
12:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
16:15 Gündem Futbol Transfer
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika